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Tricks

Tricks

poki.com

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Tricks, Yello Games'in eğlenceli, renkli bir motosiklet yarış oyunudur; burada yalnızca rakiplerinizi bitiş çizgisine kadar yenmeniz gerekmeyecek, aynı zamanda bunu yaparken en fazla numarayı da kullanmanız gerekecek! Diğer 5 motokrosçuya karşı yarışın ve bonus için hasta atlayışları ve taklaları tamamlayın. Bitiş çizgisine ilk ulaşan siz olun ve Tricks şampiyonu olduğunuzu kanıtlayın! Kombolardan ve mükemmel inişlerden alabileceğiniz bonusları kaçırmayın. Günlük zorluklar ayrıca Poki'deki Tricks'te asla sıkıcı bir yarış olmamasını sağlar! Spacebar - Drive/flipTricks, Yello Games tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Slopey, Jet Speed ​​ve daha fazlasının arkasındaki yaratıcılardır.

Web Sitesi: poki.com

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