Skateboard Hero, b10b Games tarafından geliştirilen bir spor oyunudur. Hayranlarınızı ve arkadaşlarınızı etkilemek için havalı ve şık numaralar yapın. Zıplamalar ve taşlamalarla kombinasyonlar oluşturmak için numaralarınızı zamanlayabilirsiniz. Bu heyecan verici kaykay oyununun tadını çıkarmaya ve zafere doğru ilerlemeye hazır olun! Tüm etkinliklerde altın madalya kazanabilir misiniz? Jump - Spacebar veya TapSkateboard Hero, özünde atari tarzı oynanışa sahip, oynaması ücretsiz tarayıcı oyunları sunan Kanadalı bir oyun geliştirme şirketi olan b10b tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunları Stock Car Hero ve Superbike Hero'yu Poki'de oynayın!

Web Sitesi: poki.com

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