MTB Hero, bisikletinizi rakiplerinizle yarışarak birinci bitireceğiniz bir spor oyunudur. Kahramanınızı seçin ve Dağ Bisikleti Yokuş Aşağı Etkinliğinde üç parkurda yarışın. Rakiplerinizin arasından tam hızla geçin ve dönüşlerde yavaşlamayı unutmayın. Paraları ve güçlendirmeleri de topladığınızdan emin olun, böylece bunları hız, ivme, kararlılık ve dayanıklılık gibi daha fazla yükseltmeye harcayabilirsiniz. Bu heyecan verici bisiklet oyununun tadını çıkarmaya ve altın madalyayı kazanmaya hazırlanın! Sola eğilin - A veya Sol ok tuşu Sağa eğilin - D veya Sağ ok tuşuMTB Hero, ücretsiz oynanabilirlik sunan Kanadalı bir oyun geliştirme şirketi olan b10b tarafından yaratılmıştır. özünde atari tarzı oynanışa sahip tarayıcı oyunları. Poki'de başka rekabetçi oyunlar da var: Athletics Hero, Superbike Hero, Stock Car Hero, Skateboard Hero ve Slalom Hero. Ayrıca gündelik oyunları da var: Rainbow Star Pinball ve Firefighter Pinball.

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