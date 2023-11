Mad Car Racing, 10 harika aşamada rakibinizi yenmeniz gereken bir yarış oyunudur. Yarışı kazanmak için her iki rakibinizi de yenin. Garajda farklı arabaların kilidini açabilirsiniz. Dikkatli olun, çünkü diğer yarışçılar size çarpabilir ve bu da haritadan düşmenize ve değerli zamanınızı kaybetmenize neden olabilir! Her etabı birinci bitirebilir misin? Yönlendirme - ok tuşları Güçlendirme - boşluk çubuğu Mad Araba Yarışı Brainsoftware tarafından oluşturuldu. Parking Fury serisi ve Moto Trial Racing gibi yarış oyunları ve daha fazlası ile tanınırlar; hepsi Poki'de oynanabilir!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mad Car Racing ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.