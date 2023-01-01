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Demolition Derby Crash Racing

Demolition Derby Crash Racing

poki.com

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Demolition Derby Crash Racing, Destruction Crew tarafından oluşturulan çevrimiçi bir yarış oyunudur. Bu oyunda hızlı yarış arabalarının bulunduğu bir arenada diğer arabaları yok ederek hayatta kalmalısınız. Güçlü arabanızı seçin ve çeşitli modlarda yarışmaya başlayın ve yolunuzdaki tüm arabaları yok edin. Oyun, kilidini açabileceğiniz birden fazla parkur, etkinlik, mod ve araba içerir. Yüksek hızda gelen arabalardan kaçındığınızdan ve araba kazasına dönüştüğünüzden emin olun. Oyun, enkaz halindeki diğer arabaların daha da iyi görünmesini ve hissetmesini sağlayan gerçekçi bir çarpışma fiziği motoruna sahiptir. Yeni arabalar satın alın veya arabanızı garajda yükseltin. Motoru, zırhı, molaları ve daha fazlasını yükseltin! Yeni sonsuz modu deneyin ve arenada mümkün olduğu kadar uzun süre hayatta kalın ve yeni bir yüksek puan belirleyin! En iyi Demolition Derby Crash Racing şampiyonu olmak için rakiplerinizle yarışın, onlardan kaçının, çarpın ve onları yenin.WASD - Move Space - nitroEsc - menuDemolition Derby Crash Racing, Hollanda merkezli Destruction Crew tarafından oluşturuldu. Ayrıca artık Poki'de mevcut olan Rocket Soccer Derby'yi de yarattılar.

Web Sitesi: poki.com

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