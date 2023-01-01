Zombie Derby 2, Brinemedia tarafından yaratılan kanlı, aksiyon dolu bir sürüş oyunudur. Arabanızı geliştirmek ve daha fazla zombiyi yenmek için para kazanın! Poki'de Zombie Derby 2 oynayın ve gezegeni ölümsüzlerin istiflerinden kurtarmaya yardımcı olun. Atlama sırasında gaz pedalını bırakarak yakıttan tasarruf edin. Zombie Derby 2'yi bugün tarayıcınızda ücretsiz oynayın.

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