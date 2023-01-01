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Zombie Rush

Zombie Rush

poki.com

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Zombie Rush, zombi dalgaları arasında yolunuzu patlatmak için farklı kahramanları oynayabileceğiniz roguelike bir aksiyon oyunudur! Her kahraman savaş alanına kendi yeteneklerini getiriyor ve zombileri öldürerek kazandığınız mücevherleri kullanarak bu yetenekleri güçlendirebilirsiniz. Otomatik ateşli silahlarla donanmış olarak, herhangi bir hasar almamak için hızla hareket ederek savaşı yönetmeniz gerekiyor! Savaştıkça güçlenecek, yeni avantajlar keşfedecek ve özel becerilerinizi geliştireceksiniz. Ne kadar çok oynarsanız, giderek tehlikeli hale gelen zombilerle oyun o kadar zorlu hale gelir. Becerilerinizi ve cesaretinizi test etme zamanı!

Web Sitesi: poki.com

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