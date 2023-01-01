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Dyna Boy

Dyna Boy

poki.com

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Dyna Boy, yolunuzdaki tüm mücevherleri toplama görevine çıkan cesur bir madenci olduğunuz bir macera oyunudur. Yolu açmak için TNT ile blokları ve tehlikeli yaratıkları patlatın ve her türlü tuzağa dikkat edin! Tehlikeli yeraltı dünyasından çıkış yolunu bulabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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