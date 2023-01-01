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Super Dangerous Dungeons

Super Dangerous Dungeons

poki.com

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Super Dangerous Dungeons, mağaraların derinliklerinde saklı bir şeyi arayan dünyanın en iyi "hazine avcısı" olarak oynadığınız 8 bitlik bir bulmaca platform oyunudur. Bu oyun tamamen zamanlama ve sabırla ilgilidir, bu yüzden derinlere ineceğiniz maceranızda onları da yanınızda getirdiğinizden emin olun. Yolunuzda sivri uçlar ve mızraklardan zeka gerektiren bulmacalara ve sonsuz çukurlara kadar pek çok engel varken, zindanda mümkün olduğunca uzağa gitmeye çalışın ve ödülünüzü alın! Hareket - WASD veya Ok tuşlarıAtla - X, K veya Boşluk ÇubuğuSüper Tehlikeli Zindanlar Macera Adası tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarına göz atın: Heart Star!

Web Sitesi: poki.com

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