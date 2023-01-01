Dungeon Miner, DrMop tarafından oluşturulan bir yönetim simülasyon oyunudur. Rahmetli amcan sana sıkı çalışmayı öğretmen ve servet kazanman için bir maden bıraktı. Şimdi kazmanızı alın ve toprak parçanızdaki tüm alanların derinliklerine dalın. Yeni silahlar ve aletler üretin, değerli eşyaları ve planları bulmak için zindanları keşfedin, yaratıklarla savaşın, donanımınızı yükseltin ve heyecan verici bir maceraya atılın. Dungeon Miner, zengin içerik ve keşfetmeniz için birçok sürprizle dolu olduğu için asla sıkıcı olmayacak. Gezin - WASD veya Ok tuşlarıSaldırı - E veya Boşluk çubuğuSırt Çantası - BShow görevi - LThrow bomb - QDungeon Miner, DrMop tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Monster Mash, Wordy Pop, Brain Dozer, Tri Peaks, Australian Patience, Solitaire Golf, Solitaire Reverse ve Wordsmith

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