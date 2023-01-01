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Solitaire Reverse

Solitaire Reverse

poki.com

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Solitaire Reverse, olağan solitaire kurallarının tersine çevrildiği bir kart oyunudur: Şimdi bitiş pozisyonundan başlayıp başlangıç ​​pozisyonuna doğru ilerlemeye çalışın. Amacınız sağ alt köşedeki açık kartın değerinden tam olarak bir sayı daha yüksek veya daha düşük olan kartları oynamaktır. Bu solitaire oyunu her şeyi değiştiriyor! Devam edin ve zorlukla kazandığınız kronlarınızı yeni temalar için harcayın ve yeni, muhteşem arka planlarla oyunun tadını çıkarın! İmlecinizi kullanarak oynamak istediğiniz kartı seçin ve üzerine tıklayın. Solitaire Reverse, DrMop tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer oyunları Monster Mash, Wordsmith, Wordy Pop, Australian Patience ve Solitaire Golf'e göz atın!

Web Sitesi: poki.com

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