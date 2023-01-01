Solitaire Golf, bir yüksek, bir alt kural setine uygun olarak mümkün olduğu kadar çok tur kazanmaya çalıştığınız bir solitaire oyunudur. Amacınız sağ alt köşedeki açık kartın değerinden tam olarak bir sayı daha yüksek veya daha düşük olan kartları oynamaktır. Ayrıca aynı prensibi takip ederek atık hattındaki sayıları da artırmayı deneyebilirsiniz. Bu solitaire oyunu başka hiçbir şeye benzemiyor! Tüm kartlardan kurtulabilir misin? Kart oyna - Sol fare düğmesiSolitaire Golf, DrMop tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunları Wordy Pop ve Monster Mash'e göz atın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Solitaire Golf ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.