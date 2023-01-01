Tingly Solitaire

Klondike Solitaire oyununu oynayın! Kartları azalan sırada ve dönüşümlü olarak istifleyebilirsiniz. Amaç, her rengi sağ üst köşeye yerleştirmektir. Her doğru hamle için puan kazanacaksınız. Zamanlayıcı işliyor!

Web Sitesi: poki.com

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