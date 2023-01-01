Poki Spider Solitaire'de kazanmak için desteyi toplayın! Bu solo kart oyununu bir, iki veya dört takımla oynayabilirsiniz. Amaç, her takımdaki kartları düzenlemektir. Bir desteyi Şah'tan As'a doğru şekilde düzenlediğinizde zafer yığınına girecektir!

Web Sitesi: poki.com

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