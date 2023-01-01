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Space Major Miner

Space Major Miner

poki.com

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Space Major Miner, yönetim ve kaynak yönetimi unsurlarına sahip bir aksiyon oyunudur. Uzayın karanlık ve korkutucu derinliklerindesiniz ve bu topraklara sahip çıkmanız gerekiyor. Astronot kıyafetinizi ve jetpack'inizi giyin ve değerli kaynakları çıkarmak için gizemli ve prosedürel olarak oluşturulmuş kayaları çıkardığınız bir maceraya atılın. Kulağa kolay mı geliyor? Hayır. Size acımasızca saldıracak kozmik iğrençlikler olduğundan çevrenize dikkat edin. Onlar sana dokunamadan onları lazer silahınla vur! Zorlukla kazandığınız kaynaklarınızı ekipmanınızı geliştirmeye harcayın, böylece sizi bekleyen zorlu bölüm sonu canavarlarıyla yüzleşmeye hazır olun. Uzun süre hayatta kalabilir ve Space Major Miner'daki her yükseltmenin kilidini açabilir misiniz? Hareket - WASD veya Ok tuşlarıUç - Çift atlama ve basılı tutmaVur - Sol fare tıklamasıMaden - Sağ fare tıklamaSpace Major Miner, Ardiam Games tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Space Major Miner'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Space Major Miner'ı bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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