Huggy Wuggy Shooter, çeşitli silahları kullanarak perili oyuncak sürüsünde hayatta kalmanız gereken korkunç bir aksiyon oyunudur. Bu korkunç macerada, Huggy Wuggy'nin ihmal edilmiş tüm oyuncakların öfkeden başka bir şey olmadan canlandığı oyuncak fabrikasında mahsur kaldınız. Her gece hiçbir şeyden haberi olmayan ziyaretçileri avlıyorlar ve şimdi sıra sizde. Renkli terk edilmiş fabrikada dolaşın ve yolunuza çıkan her sahip olunan oyuncağı vurun. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda silah var, böylece bu karanlık atmosferde de biraz eğlenebilirsiniz. Sürekli olarak çevrenizden haberdar olun ve karanlıkta aniden ortaya çıkan düşmanlara karşı tetikte olun. Huggy Wuggy Shooter'da kaç gün dayanabilirsiniz? Hareket - WASD veya Ok tuşları Ateş - Sol fare tıklaması Koş - (Basılı tutun) Shift Nişan al - Sağ fare tuşu Silahı değiştir - Fare tekerleği veya 1'den 7'ye kadar sayısal tuşlar Yeniden Yükle - Fare tekerleği Silahı değiştir - Fare tekerleği Bıçak saldırısı - FThrow bombası - GHuggy Wuggy Shooter, GoGoMan tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Neon Flytron: Cyberpunk RacerHuggy Wuggy Shooter, Five Nights at Freddy's (FNAF) veya Poppy Playtime gibi diğer benzer oyunlara benziyor. Bu oyunu Poki'deki tarayıcınızda oynayabilirsiniz. Bunun gibi daha fazla korkutucu oyun için Korkunç Oyunlar bölümümüze göz atın. Huggy Wuggy Shooter'ı Poki'de oynamak ücretsizdir. Huggy Wuggy Shooter bilgisayarınızda oynanabilir.

