Blockpost, Skullcap Studios tarafından oluşturulan 3D birinci şahıs nişancı oyunudur. Bu prosedürel kübik 3D nişancı oyununda, başka hiçbir oyunun sunamayacağı heyecan verici, aksiyon dolu çevrimiçi maçları deneyimleyeceksiniz. Ücretsiz olarak gerçek insanlara karşı gerçek zamanlı maçlar oynayın. Cephaneliğinizden bir silah seçin ve maça katılın! Blockpost'ta yedi oyun modu, 20'den fazla harita ve 100'den fazla ateşli silah türü bulunmaktadır. Oynadığınız her maçta jeton kazanabilirsiniz. Ne kadar çok maç oynarsanız o kadar seviye atlayabilir ve daha iyi olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı takımınıza davet edip gücünüzü katlamayı unutmayın! Blockpost, en bağımlılık yaratan bloklu çok oyunculu nişancı oyunlarından biridir! Hareket - WASD veya Ok tuşları Ateş - Sol fare düğmesi Nişan al - Sağ fare düğmesi Atla - Boşluk çubuğu Silah değiştir - Sayısal tuşlar Blockpost, Skullcap Studios tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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