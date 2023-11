Blocky Cars, Full HP ltd. tarafından oluşturulan bir 3D çevrimiçi araç nişancı oyunudur. Blocky Cars'ta dijital bir arabada yapmayı hayal ettiğiniz her şeyi yapabilirsiniz: Renkli tasarımlı arenalarda araba sürün, yarışın, ateş edin ve diğer oyunculara çarpın. Bunu yaparak oyun içi para bile kazanacaksınız. Kazançlarınızla fütüristik arabaların, harika tankların, güçlü silahların, yürüyen robotların, muhteşem görünümlerin ve çok daha fazlasının kilidini açmak için çeşitli türde sandıklar satın alabilirsiniz! Ayrıca çok oyunculu ölüm maçı, bayrağı ele geçirme, takım savaşı, yarış modu ve hatta arabasız bir atış deneyiminin keyfini çıkarabileceğiniz bir FPS modu gibi farklı oyun modları da vardır. Bizim sözümüze güvenmeyin, gemiye atlayın ve kendiniz deneyin. Blocky Cars, arabaları, yaratıcılığı ve kaosu tek bir eğlenceli pakette bir araya getiriyor. Hareket Et - WASD veya Ok tuşları Ateş Et - Sol fare düğmesi Blocky Cars, Full HP ltd. tarafından yaratıldı. Poki'de bağımlılık yaratan ve eğlenceli başka oyunlar da var: Fury Wars, Mad GunZ ve Run and Gun.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blocky Cars ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.