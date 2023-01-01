Merge Cyber ​​Racers, TinyDobbins tarafından oluşturulan, fütüristik arabalar satın aldığınız ve daha iyi bir araç elde etmek için bunları birleştirdiğiniz bir araba birleştirme boşta oyunudur. Yeni ve geliştirilmiş bir arabanın kilidini açmak için aynı arabalardan ikisini birleştirin. Onları yarış pistine sürükleyin ve bitiş çizgisini her geçtiklerinde para kazanın. Kilidini açabileceğiniz birçok araba türü ve kazandığınız paraları artırma fırsatları var. Bu oyunun sunduğu en pahalı arabanın kilidini açmak ve kendi siber yarış imparatorluğunuzu kurmak için her gün oyuna geri dönün! Arabaları seçin, sürükleyin ve taşıyın - Sol fare düğmesi Siber Yarışçıları Birleştir TinyDobbins tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer boşta oyunlarını oynayın: Stick Merge ve Merge Round Racers

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