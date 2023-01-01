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Monkey Mart

Monkey Mart

poki.com

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Monkey Mart, TinyDobbins tarafından yapılmış bir boşta kalma/yönetim oyunudur. Süpermarketini yeni yaratan sevimli bir maymun karakterini kontrol ediyorsunuz. Meyve ekin, istasyondan istasyona dolaşın ve tezgahları muz, mısır veya daha fazlasıyla doldurun. Müşteriler onları alacak ve kasiyer masasında sizi bekleyecek. Karakterinizi yükseltebilir, yeni iş istasyonlarının kilidini açabilir ve hatta mağazayı yönetmenize yardımcı olacak başka çalışanları işe alabilirsiniz!Move - WASD veya Ok tuşlarıMonkey Mart, TinyDobbins tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer oyunlarını oynayın: Stick Defenders, Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers ve PartyToons Poki'ye ücretsiz hiçbir şey yüklemeden veya indirmeden Monkey Mart'ı tarayıcınızda veya mobil cihazınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Monkey Mart ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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