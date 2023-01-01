WebCatalog
Monster Merge

Monster Merge

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Monster Merge çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Canavar Birleştirme, yaratıkları birleştirdiğiniz ve daha da ürkütücü olan daha yeni ve daha güçlü canavarların kilidini açtığınız sıradan bir birleştirmedir. Oyunun gerçekten ürkütücü ve sevimlinin kesiştiği güzel bir sanat tarzı var. Aynı canavarları birleştirmek ve daha güçlü bir canavar yaratmak için sürükleyip bırakmanız yeterli. Her yeni canavar türünü keşfettiğinizde, gizemli kalenin yeni bir bölümünün kilidini açacaksınız. Kalenin tamamını keşfettikten sonra perilerle dolu yeni bir dünyanın, farklı ve daha renkli atmosfere sahip bambaşka bir dünyanın kilidini açacaksınız! Oyunun keşfetmeniz için başka sırları ve dünyaları var. Biraz ürkütücü olmak için Cadılar Bayramı'nı beklemenize gerek yok. Bu bağımlılık yaratan birleştirme oyununda her kalenin ve dünyanın kilidini açabilir misiniz? Yaratıkları seçin ve taşıyın - Sol fare düğmesine veya parmağınıza tıklayın ve sürükleyin. Canavar Birleştirme Jeff Ramos tarafından yaratılmıştır. Diğer fütüristik birleştirme oyunlarını Poki: Galactic Empire'da oynayın. Monster Merge'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Monster Merge, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Monster Merge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Merge Battle

Merge Battle

poki.com

Monster Mash

Monster Mash

poki.com

Merge Cyber Racers

Merge Cyber Racers

poki.com

Merge Gangster Cars

Merge Gangster Cars

poki.com

Chicken Merge

Chicken Merge

poki.com

Stick Defenders

Stick Defenders

poki.com

Merge the Numbers

Merge the Numbers

poki.com

Merge Arena

Merge Arena

poki.com

Meow Merge

Meow Merge

poki.com

Monster Duo

Monster Duo

poki.com

Stick Merge

Stick Merge

poki.com

Sugar Eyes

Sugar Eyes

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası