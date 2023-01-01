Canavar Birleştirme, yaratıkları birleştirdiğiniz ve daha da ürkütücü olan daha yeni ve daha güçlü canavarların kilidini açtığınız sıradan bir birleştirmedir. Oyunun gerçekten ürkütücü ve sevimlinin kesiştiği güzel bir sanat tarzı var. Aynı canavarları birleştirmek ve daha güçlü bir canavar yaratmak için sürükleyip bırakmanız yeterli. Her yeni canavar türünü keşfettiğinizde, gizemli kalenin yeni bir bölümünün kilidini açacaksınız. Kalenin tamamını keşfettikten sonra perilerle dolu yeni bir dünyanın, farklı ve daha renkli atmosfere sahip bambaşka bir dünyanın kilidini açacaksınız! Oyunun keşfetmeniz için başka sırları ve dünyaları var. Biraz ürkütücü olmak için Cadılar Bayramı'nı beklemenize gerek yok. Bu bağımlılık yaratan birleştirme oyununda her kalenin ve dünyanın kilidini açabilir misiniz? Yaratıkları seçin ve taşıyın - Sol fare düğmesine veya parmağınıza tıklayın ve sürükleyin. Canavar Birleştirme Jeff Ramos tarafından yaratılmıştır. Diğer fütüristik birleştirme oyunlarını Poki: Galactic Empire'da oynayın. Monster Merge'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Monster Merge, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

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