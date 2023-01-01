Stick Defenders, çöp adam birimlerini daha güçlü birimler halinde birleştirdiğiniz, böylece üssünüzü düşmanların safhalarından koruyabilecekleri bir aksiyon ve birleştirme oyunudur. Aynı silahlı adamları birleştirin, saldırı yeteneklerinizi geliştirin, duvarlarınızı geliştirin ve çok daha fazlasını yapın. Daha güçlü olmanıza ve yeni olasılıkların kilidini açmanıza yardımcı olacak şaşırtıcı öğeler alabileceğiniz "tekerleği döndürmek" gibi eğlenceli yan aktiviteler var. Becerilerinizi, düşman sürüsü üzerinde, düşmanların bekleme süreleri biter bitmez kullandığınızdan emin olun, böylece onlar tarafından bunaltılmazsınız. Stick Defenders'da kaleyi ne kadar süre basılı tutabilirsiniz? Birimleri seçmek ve sürüklemek için farenin sol düğmesini veya parmağınızı kullanın. Bir birimi sürükleyin ve birleştirmek için aynı birimin üzerine bırakın. Stick Defenders, TinyDobbins tarafından oluşturuldu. Poki'de diğer gündelik oyunlarını oynayın: Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers ve PartyToons. Stick Defenders'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Stick Defenders bilgisayarınızda ve telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir. .

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