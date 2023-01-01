Fantasy Merger, rol yapma fantezi oyunlarının ve takas kart savaşı oyunlarının eğlenceli kısımlarını büyüleyici bir pakette birleştiren bir yönetim oyunudur. Amacınız kahraman kartınızı korumak, güçlendirmek ve tüm düşmanlarınızı öldürüp yağmalamaktır. Saldırılarınızı güçlendirmek için kartınıza art arda dokunun. Aynı kılıçları ve iksirleri daha güçlü, gelişmiş versiyonlarda birleştirmek için kartınızın altına sürükleyip bırakın. Öğeleri birleştirdikçe ve düşmanları yendikçe gücünüz artacaktır. Güçlenme şansını kaçırmamak için mağazayı sık sık ziyaret ettiğinizden emin olun! Bu milletin şimdiye kadar gördüğü en cesur kahraman olmaya hazır mısın? Saldırınızı güçlendirmek için kartınıza tekrar tekrar dokunun. Daha güçlü, gelişmiş bir versiyonda birleştirmek için aynı kılıçları ve iksirleri sürükleyip bırakın.Fantasy Merger, Dedra Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka bir speedrun platform oyunu daha var: OvO DimensionsFantasy Merger'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Fantasy Merger, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fantasy Merger ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.