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Merge Battle

Merge Battle

poki.com

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Merge Battle, NoPowerup tarafından oluşturulan boşta bir birleştirme oyunudur. Cephaneliğinizdeki silahları birleştirin, canavarları ve patronları alt edin ve dünyayı kurtarın! Daha yeni, daha güçlü silahlar elde etmek için aynı silahları birleştirin. Yeni silahları daha hızlı almak için ekrana tekrar tekrar dokunabilirsiniz. 36 çeşit silah, çeşitli farklı düşmanlar, güçlü güçlendiriciler, hazine sandıkları ve daha birçok sürpriz sizi bekliyor. Devam edin ve yalnızca parmağınızı kaldırarak dünyayı canavar istilasından kurtarın! Yeni silahlar almak için ekrana tekrar tekrar dokunun. Daha güçlü bir silah oluşturmak için bir silahı sürükleyin ve aynısının üzerine bırakın. Merge Battle, NoPowerup tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, ShootZ ve Traffic Rush!

Web Sitesi: poki.com

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