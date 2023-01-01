Idle Lumber Inc., NoPowerup tarafından oluşturulan bir yönetim simülasyon oyunudur. Bu oyunda kendi kereste imparatorluğunuzu kurabilir ve bir kereste kralı olabilirsiniz! Bir kereste fabrikası işleterek ve bazı işçileri işe alarak küçükten başlayın. Araçlarınızı, çalışanlarınızı ve yöneticilerinizi yükselterek fabrikanızı genişletebilirsiniz. Ağaç yetiştiricilerini işe alarak ağaçları sürdürülebilir şekilde hasat edin, orman yetiştirmek için daha fazla arazi satın alın. Oduncularınızı vasıflı işçiler olmaları için eğitin, böylece kütükleri daha verimli bir şekilde toplayabilirler. Yeni müşteriler çekmek için pazarlama kampanyaları yürütün, en fazla karı elde etmek için siparişleri verimli bir şekilde işleyin. En büyük kereste imparatorluğunu kurmak için Idle Lumber Inc.'de yapabileceğiniz birçok şey var. Devam edin ve bir numaralı kereste kralı oyununa atlayın! Etkileşim kurmak için bir arazi parçasına, nesneye veya işçiye dokunun veya farenin sol tuşuna tıklayın. Idle Lumber Inc., NoPowerup tarafından yaratılmıştır. Diğer bağımlılık yaratan oyunlarını Poki'de oynayın: Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ ve Traffic Rush!

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