Idle Digging Tycoon, No Power-up Studios tarafından geliştirilen sıradan bir boşta oyunudur. Mağara adamlarının yaşadığı uzak bir dünyaya seyahat edin ve altın ve değerli eşyaları aramak için toprağı kazmaları için onları işe alın. Kazandığınız altını yeni binalar, yükseltmeler, yeni ve daha hızlı araçlar inşa etmek için kullanın. Ya arkanıza yaslanıp personelinizin çalışmasını izleyebilir ya da defalarca tıklayarak onlara yardımcı olabilirsiniz. Haydi, bu şekilsiz haritayı siz ve ekip arkadaşlarınız için kazançlı bir işe dönüştürün. Bu oyunu kazıyor musunuz? Zemini kazmak için parmağınızla dokunun veya sol fare tuşuyla art arda tıklayın. Idle Digging Tycoon, NoPowerup tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Horse Shoeing, Traffic Rush! ve ShootZ

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