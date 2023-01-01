ShootZ, No Power-up tarafından oluşturulan bir 3D atış oyunudur. Renkli bir evrende sinsi bir keskin nişancı olun ve düşman ardına tüm hedeflerinizi hızla vurun. Ancak ShootZ'ın hızlı temposunun sizi kandırmasına izin vermeyin: Konsantrasyon ve dikkatli nişan alma, kalan mermi miktarı kadar önemlidir. Puanlarınız, keskin nişancılık becerilerinizin ne kadar etkili olduğuna göre hesaplanır. Tek atışta iki rakibi ortadan kaldırabileceğiniz özel senaryolara mutlaka dikkat edin. Yılın en bağımlılık yaratan atış oyununa hazır mısınız? Nişan Al - (Basılı tutun) Sol fare düğmesi Ateş Et - (Bırak) Sol fare düğmesi ShootZ, NoPowerup tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon ve Traffic Rush!

Web Sitesi: poki.com

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