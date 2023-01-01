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Idle Light City

Idle Light City

poki.com

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Idle Light City, NoPowerup tarafından oluşturulan bir yönetim oyunudur. Karanlığa gömülmüş bir şehrin ışığını yeniden kazanmasına yardım edin. Ampul fabrikasını işletin ve şehri aydınlatmak için mümkün olduğu kadar çok ampul üretin. Tek bir binayla başlayın ve para kazanmak için yeni binaların kilidini açmaya ve onları aydınlatmaya devam edin. Güçlendirmelerle kazancınızı en üst düzeye çıkarın, yükseltmeleri satın alın, ampulleri daha hızlı üretin ve şehri genişletin. Ampul üretimlerini hızlandırmak için zamanınız olduğunda oyunla özgürce etkileşime geçin. Ya da şehrin yavaş yavaş yeniden aydınlanmasını izlerken, bırakın şehir kendi başına çalışsın. Kasabanın sevimli vatandaşlarıyla etkileşime girdiğinizden ve onların kurtarıcısı olduğunuzdan emin olun. Bütün bir kasabayı aydınlatacak gücünüz var mı? Seçmek için boş yuvaya veya binaya tıklayın veya dokunun. Üniteyi yuvaya yerleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin. Ayrıca açılan açılır pencerelerdeki birden fazla bina seçeneğine dikkat edin. Idle Light City, NoPowerup tarafından oluşturuldu. Diğer boşta oyunlarını Poki'de oynayın: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon, Idle Success, Idle Lumber Inc, ShootZ, Merge Battle ve Traffic Rush!

Web Sitesi: poki.com

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