Idle Success, NoPowerup tarafından oluşturulan bir boşta tıklama oyunudur. Hayatınızı yoluna koymaya hazır mısınız? İşsiz bir erkek veya kadın olarak başlayın ve önce forma girmeye çalışın. Daha sonra bir iş bulmak için çok çalışın ve kariyer yolunuzun basamaklarını tırmanmaya çalışın. Arkadaş edinin, arkadaşlarınızla takılın, zengin olun ve sonunda kendi evinizi inşa edin. Idle Success oynamak gerçek hayatta ilham almanın ve motive olmanın mükemmel yoludur! Kendinizin en iyi versiyonu olmaya hazır mısınız? Çalışmaya başlamak için aşağıdaki simgelerden birine tıklayın. Daha hızlı çalışmak için karakterinize tıklamaya devam edin. İş/Eylem - Sol fare düğmesi (Defalarca tıklayın) Boşta Başarı, Vietnam merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan NoPowerup tarafından yaratıldı. Diğer bağımlılık yaratan oyunlarını Poki'de oynayın: Idle Lumber Inc, Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ ve Traffic Rush!

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