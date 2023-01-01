RotateZ, çeşitli tam görüntüleri ortaya çıkarmak için desenli döşemeleri eklediğiniz ve döndürdüğünüz bir simülasyon oyunudur. Her seviye sizi başka bir modelle karşı karşıya getirir ve farklı zorluklarla tamamlanacak düzinelerce seviye vardır! Önce desenleri ve açıları inceleyin, ardından döşemelerinizi yerleştirmeye ve döndürmeye başlayın. Bir döşemeyi uygun yuvaya sürükleyip bırakabilirsiniz. Döndürmek için bir kez tıklayabilir veya üzerine dokunabilirsiniz. Mevcut düzenlemeniz bir eşleşme ise oyun alanı vurgulanacaktır. Bu doğru yolda olup olmadığınızı gösterecektir. Bu yüzden seviyeyi tamamlamak için tuvalin tamamının vurgulandığından emin olun. RotateZ'i arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ve kimin oyunu daha hızlı bitirebileceğini görün! Uygun yuvaya bir kareyi sürükleyip bırakın. Döndürmek için dokunun veya tıklayın. RotateZ, Vietnam merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan NoPowerup tarafından yaratılmıştır. Diğer eğlenceli boşta yönetim ve tıklama oyunlarını Poki'de oynayın: SlashZ, FlowZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ ve Traffic Rush!RotateZ'i Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz.RotateZ şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

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