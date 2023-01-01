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Idle Gang

Idle Gang

poki.com

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Idle Gang, canlı bir şehirde kendi çete imparatorluğunuzu yönettiğiniz 3 boyutlu bir boşta simülasyon oyunudur. Birçok işletme sahibi, gangsterleri tehdit etme konusunda sorun yaşar ve onları korumak için sizin becerilerinize ihtiyaç duyarlar. Uşakları yenip bir bölgenin kontrolünü ele geçirin ve ardından kazancınızı artırmak için söz konusu bölgeyi çeşitli şekillerde geliştirin. Daha güçlü olmak için savaşçılarınızı yükseltin, daha fazla para kazanmak için binaları yükseltin ve otomatikleştirin ve zengin olana kadar bunu yapın! Köşelerde gizlenen bonusları ve sürprizleri kontrol etmeyi unutmayın, çünkü bunlar size para artışı sağlayabilir ve hatta devasa insanüstü kahramanlardan yardım sağlayabilir. Idle Gang, şehir yönetimini ve aksiyon dolu dövüş oyunlarını eğlenceli bir pakette birleştiriyor. En büyük çete imparatorluğunu kimin kurabileceğini öğrenmek için bunu arkadaşlarınızla paylaşın. Yükseltmeler menüsünü açmak için bir binaya tıklayın. Dövüşü başlatmak için "Dövüş" düğmesine tıklayın. Oradaki tüm rakiplerinizi yendikten sonra bir binanın kontrolünü ele geçirebilirsiniz. Idle Gang, Vietnam merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan NoPowerup tarafından yaratılmıştır. Diğer eğlenceli boşta yönetim ve tıklama oyunlarını Poki'de oynayın: Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ ve Traffic Rush!Idle Gang oynayabilirsiniz Poki'de ücretsiz olarak oynanabilir.Idle Gang şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Idle Gang ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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