Merge Penguins

Merge Penguin, düşman saldırı dalgalarını savuşturmak için farklı penguenleri yumurtadan çıkardığınız ve geliştirdiğiniz heyecan verici bir birleştirme oyunudur! Yumurta satın alarak başlayın, ardından daha güçlü penguenler oluşturmak için aynı olanları birleştirin. Savunmalarını en üst düzeye çıkarmak için penguenlerinizi stratejik olarak yerleştirin, daha fazla hasar verecek şekilde onları geliştirin ve gelen dalgalara hazırlanmak için takviyeleri kullanın. Ne kadar çok oynarsanız, o kadar çok benzersiz penguenin kilidini açarsınız. Penguenleriniz kaç dalgaya karşı savunabilir?

Web Sitesi: poki.com

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