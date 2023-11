Pirates Merger, düşmanı kuşatmak için ordunuzu birleştirmek ve oluşturmak için farklı karakterler arasında seçim yapmanız gereken bir birleştirme savaş simülatörüdür. Birleşip yenilmez bir ordu kurmak için klasik korsanlarınız ve uçan arkadaşlarınız arasından seçim yapın. Ordunuza komuta edin ve düşmanlarınızı stratejik konumlandırma ve kaba kuvvetle mağlup edin! Müttefiklerinizi birleştirmek için farenizi kullanarak tıklayıp üst üste sürükleyin. Mobil cihazlarda tek yapmanız gereken kaydırmak! Pirates Merger, Beedo Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarına göz atın: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars ve Tanko.io!

Web Sitesi: poki.com

