Dark Boy, Beedo Games tarafından geliştirilen bir 2D macera platform oyunudur. Dark Boy'un şaşırtıcı derecede tasarlanmış gri tonlamalı seviyelerde savaşmasına yardım edin ve yol boyunca karanlık canavarları katletmek için zaman kontrol yeteneklerinizi kullanın. Her seviyede topladığınız paralar, Yellow Boy, Green Boy ve Purple Boy gibi yeni ve güçlü karakterleri satın almak için kullanılabilir. Karanlıklarla dolu bir dünyayı keşfetmeye ve yolunuzu cesaretle aydınlatmaya hazır mısınız? Nasıl oynanır: Hareket - A/D / Sol/Sağ ok tuşları Zıplama - W veya Yukarı ok tuşu Yavaş zaman - E veya LSaldırı - Boşluk çubuğuKarakter değiştirme - Soru veya KAYaratıcı hakkında:Dark Boy, Beedo Games tarafından yaratılmıştır. Diğer bağımlılık yaratan oyunlarını Poki'de oynayın: Üs Savunması, Mafya Savaşları, Clash of Tanks, Clash Of Armor, Tanko.io, Jelly Sokoban ve Swingers.

Web Sitesi: poki.com

