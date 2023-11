Jelly Sokoban, Beedo Games tarafından oluşturulan renkli bir bulmaca oyunudur. Mavi jöle karelerini bulmacanın etrafında doğru konuma getirmek için itmeniz gerekecek. Bir sonraki, daha zor bulmacaya geçmek için her seviyeyi tamamlayın! Tarayıcınızda Poki'de Jelly Sokoban oynayın ve tamamlanması gereken 600'e yakın bulmacayla beyninize meydan okuyun! Kontroller: Ok tuşları - Jöle karelerini hareket ettirin Yaratıcı hakkında: Jelly Sokoban Beedo Games tarafından yaratıldı. Clash Of Armor, Clash of Tanks, Jelly Sokoban ve Swingers gibi oyunlarla tanınırlar.

Web Sitesi: poki.com

