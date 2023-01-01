WebCatalog
Jelly Sokoban

Jelly Sokoban

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jelly Sokoban çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Jelly Sokoban, Beedo Games tarafından oluşturulan renkli bir bulmaca oyunudur. Mavi jöle karelerini bulmacanın etrafında doğru konuma getirmek için itmeniz gerekecek. Bir sonraki, daha zor bulmacaya geçmek için her seviyeyi tamamlayın! Tarayıcınızda Poki'de Jelly Sokoban oynayın ve tamamlanması gereken 600'e yakın bulmacayla beyninize meydan okuyun! Kontroller: Ok tuşları - Jöle karelerini hareket ettirin Yaratıcı hakkında: Jelly Sokoban Beedo Games tarafından yaratıldı. Clash Of Armor, Clash of Tanks, Jelly Sokoban ve Swingers gibi oyunlarla tanınırlar.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jelly Sokoban ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Clash of Tanks

Clash of Tanks

poki.com

Call of Tanks

Call of Tanks

poki.com

Clash Of Armour

Clash Of Armour

poki.com

Clash of Skulls

Clash of Skulls

poki.com

Pirate Defense

Pirate Defense

poki.com

Dark Boy

Dark Boy

poki.com

Mafia Wars

Mafia Wars

poki.com

Swingers

Swingers

poki.com

Spin Escape

Spin Escape

poki.com

Base Defense

Base Defense

poki.com

Pirates Merger

Pirates Merger

poki.com

Free The Key

Free The Key

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası