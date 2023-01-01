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Look, Your Loot!

Look, Your Loot!

poki.com

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Bakın, Ganimetiniz! zindan tarayıcısı ve rol yapma unsurlarını bir arada içeren bir kart oyunudur. Kahramanınızın saldırı ve savunma güçlerini gösteren kartıyla başlayacaksınız. Kartınızın etrafında merkezlenmiş olarak, sihir, deneyim, ödüller ve tehlikelerle dolu gizemli zindandaki karşılaşmalarınızı rastgele hale getiren bir desteye de sahip olacaksınız. Tek yapmanız gereken kahraman kartınızı sola, sağa, yukarı veya aşağı hareket ettirmektir. Kahramanınız hangi kartı kullanırsa kullansın, onunla etkileşime girecek veya savaşacaktır. Oyundaki güçlü bosslardan birine ölmemek için sağlık puanlarınıza dikkat edin. Zindanlardan geçin, sandıkların kilidini açın, iksir içirin, para toplayın, ateş topları atın, zehirli ve çivili tuzaklardan kaçının, patronları alt edin. Yendiğiniz her patronla, güçlendikçe kahramanınızı yükseltme şansınız olur. Devam edin ve tehlikeli zindanları keşfetmeye başlayın ve Look, Your Loot!Move - WASD veya Ok tuşları (Dokunmatik ekranda kaydırın) ile nihai zindan ustası olun. Mümkün olduğu kadar çok ganimet elde etmek için farklı taktiklere sahip 11 kahramanınız var. Bunlar Şövalye, Büyücü, Paladin, Hırsız, Yıkıcı, Kara Druid, Sör Lancelot, Vahşi, Suikastçı, Veba Doktoru ve Okçudur. Bakın, Ganimetiniz! Dragosha tarafından yaratıldı. Poki'de diğer 3D aksiyon rol yapma oyununu oynayın: Foggy FoxLook, Your Loot'u oynayabilirsiniz! Poki'de ücretsiz.Look, Ganimetiniz! bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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