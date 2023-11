War Lands, usule uygun olarak oluşturulmuş zindanlar ve düşmanlarla dolu, aksiyon dolu bir rol yapma oyunudur. İster kılıç ve kalkan ister büyülü yetenekler olsun, herhangi bir beceri ağacında uzmanlaşabilen bir savaşçı olarak başlarsınız. Yeni eşyalar ve silahlar düşürecek iskelet orduları, büyücüler, troller ve daha birçok düşmanla karşılaşacaksınız. Değerli ganimet bulmak için çevresel nesneleri yok ettiğinizden emin olun, çünkü bunlar ekipmanınızı ve büyülerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. War Lands'i oynarken her oyun farklı olacaktır. Kendinizi hazırlayın ve bu eşsiz fantastik maceraya hazır olun! Hareket - WASD veya Ok tuşları Saldırı - Sol Fare Tuşu - Boşluk Karakter Menüsü - C Envanter - B Duraklatma - PWar Lands, Titan Games Studio tarafından oluşturulmuştur. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

