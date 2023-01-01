Swordz.io bir çevrimiçi kılıç savaşı oyunudur. Kılıçlarla PVP savaş arenası. Yiyecek alın, en iyi kılıç ustası olun ve kılıcınızı büyütün!

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