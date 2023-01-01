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ZomboTag

ZomboTag

poki.com

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ZomboTag, giderek artan ordunuzun yardımıyla her seviyedeki tüm insanlara bulaştırmanız gereken bir arena savaş oyunudur! Seviyenizi yükseltmek ve kendinizi ve ordunuzu daha güçlü kılmak için yükseltmeleri toplamak için her farklı arenada düşmanları kovalayıp yenmeniz yeterli! İki ana müttefikiniz jumper'lar ve mob'lardır: jumper'lar size dönmeden önce düşmanlara doğru atlayacak (zombi bumerangları gibi düşünün) ve mob'lar yanınızda oturacak ve en yakın olana saldıracak! Patronları alt edin, ordunuzu büyütün, güçlenin ve arenada ne kadar süre dayanabileceğinizi görün!

Web Sitesi: poki.com

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