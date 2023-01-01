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Test Subject Arena

Test Subject Arena

poki.com

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Test Subject Arena, Nitrome tarafından yapılmış bir platform oyunudur. Bir test laboratuvarında seyahat edin ve kötü bilim adamlarından kaçmaya çalışın! Bu platform oyunu sizi gizemli ve tehlikeli bir laboratuvara sokuyor. Araştırmacılar sizi kötülük için kullanmayı planlıyor ve kaçmak için her seviyede ilerlemelisiniz. Hayatta kalmak için diğer test deneklerine saldırın! Test Subject Arena, Nitrome tarafından geliştirilmiştir. Her seviyenin farklı zorlukları vardır. Oyun bu güne kadar popülerliğini korudu! Maceralarınızın tadını burada Poki'de çıkarın!Player 1Move - WASDAction - QPlayer 1Move - Ok tuşlarıAction - /Test Subject Arena, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın:

Web Sitesi: poki.com

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