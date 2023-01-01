Test Subject Arena 2, Nitrome tarafından yapılmış bir platform oyunudur. Bir test laboratuvarında seyahat edin ve kötü bilim adamlarından kaçmaya çalışın! Bu platform oyunu sizi gizemli ve tehlikeli bir laboratuvara sokuyor. Araştırmacılar sizi kötülük için kullanmayı planlıyor ve kaçmak için her seviyede ilerlemelisiniz. Hayatta kalmak için diğer test deneklerine saldırın! Test Subject Arena, Nitrome tarafından geliştirilmiştir. Her seviyenin farklı zorlukları vardır. Oyun bu güne kadar popülerliğini korudu! Maceralarınızın tadını Poki'de çıkarın! Kontroller oyun içinde açıklanmaktadır. Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra Poki için AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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