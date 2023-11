Cheese Dreams, zıplayan bir peynir çarkı olarak oynadığınız eğlenceli bir platform oyunudur. Düşmanlara dikkat edin! Yıldız toplama ve seviyeleri geçme arayışınızda hiçbir şeyin sizi durdurmasına izin vermeyin! Cheese Dreams, Nitrome tarafından geliştirilmiştir. Her seviyenin farklı zorlukları vardır. Oyun bu güne kadar popülerliğini korudu! Poki'de sevimli maceralarınızın tadını çıkarın! Yolunuzda yıldızları toplayın ve seviyelerin sonuna ulaşmak için zıplayın. Hareket Et - AD veya Ok Tuşları Cheese Dreams, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın:

Web Sitesi: poki.com

