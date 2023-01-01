WebCatalog
Cheese Dreams

Cheese Dreams

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cheese Dreams çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Cheese Dreams, zıplayan bir peynir çarkı olarak oynadığınız eğlenceli bir platform oyunudur. Düşmanlara dikkat edin! Yıldız toplama ve seviyeleri geçme arayışınızda hiçbir şeyin sizi durdurmasına izin vermeyin! Cheese Dreams, Nitrome tarafından geliştirilmiştir. Her seviyenin farklı zorlukları vardır. Oyun bu güne kadar popülerliğini korudu! Poki'de sevimli maceralarınızın tadını çıkarın! Yolunuzda yıldızları toplayın ve seviyelerin sonuna ulaşmak için zıplayın. Hareket Et - AD veya Ok Tuşları Cheese Dreams, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın:

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cheese Dreams ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Aquanaut

Aquanaut

poki.com

Fluffball

Fluffball

poki.com

Test Subject Arena

Test Subject Arena

poki.com

Test Subject Complete

Test Subject Complete

poki.com

Test Subject Arena 2

Test Subject Arena 2

poki.com

Twang

Twang

poki.com

Roly Poly

Roly Poly

poki.com

Toxic

Toxic

poki.com

Tanked Up

Tanked Up

poki.com

Bad Ice-Cream

Bad Ice-Cream

poki.com

Rockitty

Rockitty

poki.com

Frost Bite

Frost Bite

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası