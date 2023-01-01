Frost Bite, Nitrome tarafından yapılan bir platform oyunudur. Zirvedeki bayrağa ulaşması gereken kıskaçlı bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Kıskaç kancanızı kullanarak yolunuzdaki tüm düşmanları atlatın! Her seviyenin en üstüne ulaşabilecek misiniz?Kontroller oyun içinde açıklanmaktadır.Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL for Poki tarafından HTML5'e öykünüldü. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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