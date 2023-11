Bad Ice-Cream, Dondurma olarak oynadığınız 2 oyunculu eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Bir lezzet seçin ve dondurmanıza meyve ekleyin! Sıfırın altındaki bu Pacman modunda harika grafikler ve lezzetli tatlılar bulunur. Labirent benzeri seviyelerin her birinde seyahat edin ve puan kazanmak için meyve toplayın. Tüm meyveleri yakalanmadan temizleyin ve lezzetli ikramınızın tadını çıkarın! Buz bloklarını parçalamak veya koruma için kendi buz bariyerlerinizi oluşturmak için buz kırma güçlerinizi kullanın. Devam edin, tüm meyveleri yiyin! Bad Ice-Cream, Nitrome tarafından geliştirilmiştir. Oyunu Aralık 2010'da piyasaya sürdüler. Geçilmesi gereken 40 seviye var. Her seviyenin farklı temaları ve zorlukları vardır. Oyun bu güne kadar popülerliğini korudu! Soğuk maceralarınızın tadını tek başınıza veya bir arkadaşınızla birlikte Poki'de çıkarın! Zamanlayıcı dolmadan tüm meyveleri toplayın. Hareket - WASD veya Ok tuşları Freeze veya Break Ice - F veya SpaceBad Ice-Cream, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın:

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bad Ice-Cream ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.