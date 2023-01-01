WebCatalog
Bad Ice-Cream 3

Bad Ice-Cream 3

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bad Ice-Cream 3 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bad Ice-Cream 3, 11 Aralık 2013 tarihinde Nitrome tarafından geliştirilen 2 oyunculu bir bulmaca oyunudur. Bad Ice-Cream 3, her aşamada meyve tüketmeye çalışan vanilya, çikolata veya çilek aromalı dondurulmuş ikram olarak oynamanıza olanak tanır. Soğuk, buzlu ama eğlenceli 40 bölümde aç hayvanlarla ve canavarlarla karşılaşacaksınız. Buz bloklarını parçalamak veya koruma için kendi buz bariyerlerinizi oluşturmak için buz kırma güçlerinizi kullanın. Devam edin, tüm meyveleri yiyin! Zamanlayıcı dolmadan tüm meyveleri toplayın. Hareket - WASD veya Ok tuşları Dondur - Boşluk çubuğu Kötü Dondurma 3, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Mağara Kaosu, Mağara Kaosu 2, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bad Ice-Cream 3 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Bad Ice-Cream 2

Bad Ice-Cream 2

poki.com

Twin Shot

Twin Shot

poki.com

Tanked Up

Tanked Up

poki.com

Roly Poly

Roly Poly

poki.com

Mutiny

Mutiny

poki.com

Test Subject Green

Test Subject Green

poki.com

Magneboy

Magneboy

poki.com

Super Treadmill

Super Treadmill

poki.com

Mallet Mania

Mallet Mania

poki.com

Cave Chaos 2

Cave Chaos 2

poki.com

Rockitty

Rockitty

poki.com

Cave Chaos

Cave Chaos

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası