Bad Ice-Cream 3, 11 Aralık 2013 tarihinde Nitrome tarafından geliştirilen 2 oyunculu bir bulmaca oyunudur. Bad Ice-Cream 3, her aşamada meyve tüketmeye çalışan vanilya, çikolata veya çilek aromalı dondurulmuş ikram olarak oynamanıza olanak tanır. Soğuk, buzlu ama eğlenceli 40 bölümde aç hayvanlarla ve canavarlarla karşılaşacaksınız. Buz bloklarını parçalamak veya koruma için kendi buz bariyerlerinizi oluşturmak için buz kırma güçlerinizi kullanın. Devam edin, tüm meyveleri yiyin! Zamanlayıcı dolmadan tüm meyveleri toplayın. Hareket - WASD veya Ok tuşları Dondur - Boşluk çubuğu Kötü Dondurma 3, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Mağara Kaosu, Mağara Kaosu 2, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bad Ice-Cream 3 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.