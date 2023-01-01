Bad Ice-Cream 2, Nitrome tarafından geliştirilen 2 oyunculu bir bulmaca oyunudur. Bir lezzet seçin ve dondurmanıza meyve ekleyin! Buzlu savaş alanlarında yumuşak dondurmalarla ve aç düşmanlarla savaşa girin! Bad Ice-Cream 2'de yenmeyi reddeden haydut bir tatlı olarak oynayacaksınız. En sevdiğiniz dondurulmuş lezzeti seçin ve buz blok labirentlerinde meyveyi bulun! Tüm meyveleri yakalanmadan temizleyin ve lezzetli ikramınızın tadını çıkarın! Buz bloklarını parçalamak veya koruma için kendi buz bariyerlerinizi oluşturmak için buz kırma güçlerinizi kullanın. Devam edin, tüm meyveleri yiyin! Zamanlayıcı dolmadan tüm meyveleri toplayın. Hareket - WASD veya Ok tuşlarıFreeze - Q veya SpaceBad Ice-Cream 2, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 3, Mağara Kaosu, Mağara Kaosu 2, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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