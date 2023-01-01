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Fluffball

Fluffball

poki.com

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Fluffball, çok kaygan, tüylü bir top olarak oynadığınız eğlenceli bir beceri oyunudur. Haritanın dışına çıkmamak için hassasiyete ve öngörüye ihtiyacınız olacak! Hızlı dönüşlere dikkat edin! Tüm seviyeleri geçme arayışınızda hiçbir şeyin sizi durdurmasına izin vermeyin! Fluffball, Nitrome tarafından geliştirilmiştir. Her seviyenin farklı zorlukları vardır. Oyun bu güne kadar popülerliğini korudu! Poki'de kabarık maceralarınızın tadını çıkarın! Düşmeden seviyenin sonuna doğru ilerleyin !Move - WASD veya Ok TuşlarıFluffball, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın:

Web Sitesi: poki.com

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