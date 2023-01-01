Aquanaut, denizde yüzen bir denizaltı olarak oynadığınız eğlenceli bir 2D denizaltı keşif oyunudur. Sizi iten güçlü akıntılara ve düşmanlara dikkat edin! Mücevher toplama arayışınızda hiçbir şeyin sizi durdurmasına izin vermeyin! Aquanaut, Nitrome tarafından geliştirilmiştir. Her seviyenin farklı zorlukları vardır. Oyun bu güne kadar popülerliğini korudu! Poki'de deniz maceralarınızın tadını çıkarın! Yolunuza çıkan tüm mücevherleri toplayın ve seviyenin sonundaki hazine sandığına ulaşın. Hareket Et - Etrafta dolaşmak için fareye tıklayın Bomba bırakın - SpaceAquanaut, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra taklit edildi HTML5'te AwayFL tarafından. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın:

Web Sitesi: poki.com

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