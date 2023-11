Off the Rails, Nitrome tarafından yapılmış bir platform oyunudur. İki karakterin ittiği küçük bir maden arabasını kontrol ediyorsunuz. Mekaniği iterek arabaya güç verin! Her seviyenin sonuna ulaşabilecek misiniz?Kontroller oyun içinde açıklanmıştır.Bu oyun Nitrome tarafından flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL for Poki tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

