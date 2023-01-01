Drop Wizard Tower, Neutronized tarafından oluşturulan bir arcade oyunudur. Gölge Tarikatı'nın ülkedeki tüm büyücüleri ele geçirdiği bir dünyada yalnız bir büyücüsünüz. Özgürleşin, gizemli yumurtayı bulma umuduyla kötü gölge düzenini alt edin. Düşerken konumunuzu belirlemek için sol ve sağ tuşları kullanın ve düşmanlara dikkatli bir şekilde saldırın. Keşfedilecek 50'den fazla kat, yolculuğunuzda size yardımcı olacak birçok sihirbaz, destansı patronlar, tuzaklar, düşmanlar, hazineler, meyveler ve çok daha fazlası var! Devam edin ve Düşme Sihirbazı Kulesi'nde gücünüzü gösterin!Düşmanlarınızı onlara doğru yürüyerek sersemletin ve onları haritadan atın!Hareket - Sol / Sağ ok tuşları | A / D tuşları | Ekrandaki ok tuşlarıDrop Sihirbazı Kulesi Neutronized tarafından oluşturuldu. Poki: Lost Yeti'de diğer oyunlarını ücretsiz oynayın

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